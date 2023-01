Sky – Skriniar, nessuna offerta dal Psg. E anche se arrivasse l’Inter non accetterebbe

Il futuro di Milan Skriniar è lontano dall'Inter, ma non a gennaio. Il difensore rimarrà in Italia fino al termine della stagione e poi, quasi certamente, vestirà la maglia del Psg.

Per Skriniar ancora nessuna offerta dal Psg. Qualora dovesse arrivare, l'Inter non l'accetterebbe. Tanto meno se dovesse essere di 10 milioni, perché non riuscirebbe a prendere nessuno per sostituirlo con quella cifra.