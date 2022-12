Skriniar, Inter vuole risposta: “Sensazioni? Da viale Liberazione trapela che…”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Milan Skriniar. Gennaio si avvicina e il centrale slovacco, essendo in scadenza, da quest'inverno potrà decidere se firmare già con un altro club in vista del prossimo anno. Ma i nerazzurri non lo mollano, come scrive il Corriere dello Sport: "Da viale Liberazione continua a trapelare ottimismo. Se non altro per l’atteggiamento che continua ad avere del difensore e per la disponibilità, manifestata in uno degli incontri avvenuti in precedenza, a rinunciare a qualcosa pur di restare a Milano. È arrivato il momento, però, di prendere una posizione.