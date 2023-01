CorSera – Skriniar, dalle promesse all’Inter all’addio. Ora Marotta ha due possibilità

«Sarò il tuo Hamsik», aveva promesso Milan Skriniar alla sua Inter la scorsa estate. Sono passati pochi mesi, è cambiato tutto. Lo slovacco ha chiuso una prima porta: «No, grazie», ha risposto alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno da 6 milioni di euro più bonus. Non bastano. In Francia l’Équipe scrive di accordo verbale tra il centrale e il Psg, versione che a Milano non risulta. Skriniar sa di avere il gioco in mano e detta la linea: attende, vuole valutare tutte le offerte. Non ha fretta. Il suo no ai nerazzurri non è definitivo, ma certo molto indicativo. Più tempo passa, più l’Inter perde il controllo della situazione. Offrire al capitano in pectore un ingaggio più alto è escluso, quindi l’a.d. Marotta ha due possibilità: aspettare e sperare che lo slovacco cambi idea, magari perché nessuno gli propone l’ingaggio che chiede (difficile, considerando il forte interesse del Psg); cederlo a gennaio di fronte a un’offerta adeguata, incassando un tesoretto da reinvestire in un sostituto giovane, un profilo come Scalvini dell’Atalanta", sottolinea il Corriere della Sera.