Ultimo giorno di mercato e in casa Inter non ci si aspettano grandi sorprese. La trattativa per Skriniar al Tottenham è ormai definitivamente tramontata, ieri lo slovacco ha giocato titolare nella gara pareggiata dall’Inter in casa della Lazio.

Secondo Sky Sport “L’Inter non venderà Milan Skriniar in queste ultime ore di mercato. Il club nerazzurro non si aspetta un ulteriore rilancio da parte del Tottenham e ha deciso di tenere il difensore nella rosa di Conte”.