SM – Inter, con la Samp Inzaghi fa un paio di cambi. Skriniar? Offerto stipendio top

Seguire la scia europea e recuperare terreno in campionato. A dare più sapore di impresa ci sono i libri di storia, ultimo a conquistare una doppia qualificazione agli ottavi di Champions è stato lo Special One. Per tornare a essere protagonista in campionato l'Inter non può più perdere punti. Dopo la coppa, un po' di turnover è d'obbligo, anche se Inzaghi ora che ha trovato la quadratura del cerchio Inzaghi non fa più di un paio di cambi a partita. Gestire il rientro e la voglia di Lukaku, il bomber sarà chiamato a un impegno maggiore.