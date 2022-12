Sky – Skriniar, offerta Inter su base Lautaro. Ma potrebbe non bastare

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio , ha parlato del possibile rinnovo di Skriniar. Ha spiegato che l'offerta del club nerazzurro è da ritersi importante ma che anche il calciatore deve andare incontro alle esigenze della società. E a Skysport è stato fatto il punto della questione. Lo slovacco, come noto, è stato nel mirino del PSG che ai nerazzurri ha offerto 50 mln. Una richiesta che il club ha ritenuto bassa e per questo il difensore è rimasto a Milano.

Si parla ora del rinnovo del suo contratto e quando il dirigente interista parla di offerta importante si riferisce ad un contratto di 6-6.5 mln, le stesse cifre offerte a Brozovic e Lautaro. Luca Marchetti ha aggiunto: "Potrebbe non bastare se si genera un’asta e tra 12 giorni Skriniar volendo può firmare con il Paris Saint-Germain. Se ti offrono il doppio dei soldi, comincia a diventare difficile essere competitivi. Vale per l’Inter, ma vale per tutti. Se qualcuno vuole un tuo giocatore dall’Italia, te lo porta via".