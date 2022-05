Inter, Skriniar: “Orgoglioso di essere interista. Ci vediamo l’anno prossimo!”

Il difensore slovacco ha voluto ringraziare il popolo nerazzurro, ribadendo la sua volontà di rimanere a Milano

La stagione dell'Inter si è chiusa con una vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, successo che non è bastato per sorpassare al fotofinish il Milan e bissare lo scudetto dello scorso anno. Il giorno dopo Milan Skriniar ha voluto ringraziare il popolo nerazzurro con un sentito messaggio pubblicato su Instagram. Parole che possono anche essere interpretate come un indizio di mercato: il difensore slovacco non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano.