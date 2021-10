Skriniar a SM: “Juve? Sheriff partita della vita. Serve più cattiveria in area”

Dopo le dichiarazioni a Sky Sport e in conferenza, il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato anche a Mediaset verso la sfida con lo Sheriff di domani

Dopo le dichiarazioni a Sky Sport e in conferenza stampa, il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato anche a Mediaset verso la sfida contro lo Sheriff di domani. Ecco le sue parole in vista del match di Champions League in programma a San Siro.

Qual è la situazione, c’è rabbia?

“Partita decisiva, importantissima per noi quella di domani. In Champions per noi sono tutte importanti ora, testa a domani perché è la partita della vita in Europa”.

C’è un blocco mentale in Europa nell’Inter?

“Non lo so, le prestazioni sono buone anche in Champions, non è che giochiamo male. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare. Penso che se continueremo così potremo andare avanti”.

Sfida decisiva contro lo Sheriff che ha stupito tutti…

“Sicuramente una sorpresa per tutti, hanno qualità, in Champions ci sono squadre di qualità. Dobbiamo stare attenti e vincere per continuare”.

In cosa dobbiamo migliorare rispetto all’anno scorso?

“Dobbiamo fare gol, essere più cattivi nei momenti decisivi, in Champions e sbagli le tue occasioni poi le squadre ti segnano. Ci vuole più cattiveria nell’area avversaria”.

In fase difensiva invece c’è il baricentro troppo alto?

“Sicuramente sì. In questo periodo l’anno scorso prendevamo tanti gol, poi ci siamo ripresi e non subire gol è importante per tutti. Possiamo farlo anche quest’anno, dobbiamo cercarlo”.

Sheriff e poi Juve, settimana decisiva per tutta la stagione?

“Sicuramente, per noi decisiva è quella di domani. Siamo concentrati e guardiamo a domani solo”.