Skriniar: “Quest’anno siamo ancora più forti! Vogliamo difendere lo scudetto. Inzaghi…”

Il primo gol dell'era Inzaghi e della Serie A 2021-22 dell'Inter è firmato Milan Skriniar: ecco le sue parole a DAZN

"Volevamo partire subito bene, abbiamo fatto quello che volevamo. Il mister ci ha dato la sua idea di calcio: tante squadre qui si chiudono, ci ha detto di aggredire subito in fase offensiva. Quest'anno abbiamo più responsabilità: sono andati via giocatori importanti, ma sono arrivati giocatori altrettanto importanti. Forse, siamo ancora più forti. Vogliamo difendere lo scudetto. L'importante è essere uniti e entrare in campo come fatto oggi".