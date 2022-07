Skriniar, il rilancio del Psg tarda ad arrivare: l’Inter attende. In pochi…

Da giorni in casa Inter si attende il rilancio del club francese per il difensore slovacco

Da giorni in casa Inter si attende il rilancio del Psg per Milan Skriniar. La richiesta del club nerazzurro non è cambiata: 70 milioni per lasciar partire il difensore slovacco. "Ma l’ultimo rilancio dal club qatariota tarda ad arrivare: il duo di mercato, Marotta-Ausilio, lo attendono da un bel po’. Questa attesa inizia pure a spazientire, anche se in pochi dubitano sulla buona riuscita dell’affare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.