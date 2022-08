Skriniar blindato, il quadro è cambiato: “È servito summit tra Zhang, Marotta e Ausilio”

Il Psg è pronto a presentare una nuova offerta per Skriniar, una proposta da 60 milioni più 5 di bonus, ma l'Inter ora ne chiede 90

Andrea Della Sala

Il Psg è pronto a presentare una nuova offerta per Skriniar, una proposta da 60 milioni più 5 di bonus. Proposta che l'Inter rispedirà al mittente, visto che in questo momento lo slovacco partirà solo per una cifra monstre.

"Luis Campos, il consigliere sportivo del presidente qatariota Al Khelaifi, è pronto a mettere sul piatto 60 milioni più 5 di bonus, un ritocco verso l’altro rispetto ai 50 rispediti al mittente a inizio luglio. La nuova proposta sarà articolata in un appuntamento fissato per oggi a Milano: pareva giusto il colpo di scena per chiudere la telenovela dell’estate. Se non fosse che i nerazzurri non hanno intenzione di considerare una offerta di tenore simile: pesano i margini ridotti sul mercato per sostituire un big come Milan e l’importanza dello slovacco nel gioco di Inzaghi e pure dentro allo spogliatoio. A suo tempo i nerazzurri avevano fissato l’asticella a 70 milioni, cifra non lontana da quella che proporrà il Psg, ma ora che si avvicina la fine di agosto il quadro è di colpo cambiato", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Per deciderlo è servito, comunque, un summit pomeridiano tra il presidente Zhang, l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio: insieme hanno valutato pro e contro e individuato una linea comune di azione in questo snodo decisivo per il futuro interista. Adesso per fare una crepa nel muro nerazzurro servirà un ulteriore, notevole sforzo del Psg. Un’offertona monstre, irrinunciabile che magari tocchi 90 milioni o giù di lì: se non è un modo per blindare del tutto Skriniar, poco ci manca. In fondo, attorno allo slovacco compagni e allenatore avevano già scavato una prima, enorme trincea", aggiunge Gazzetta.