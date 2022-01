Skriniar scherza: “Basto, che piede. Ma non offro! Gol Lazio? Un errore che…”

Dopo la bella vittoria contro la Lazio, a Inter Tv si è presentato Milan Skriniar, che ha commentato anche il suo gol

Dopo la bella vittoria contro la Lazio, a Inter Tv si è presentato Milan Skriniar, che ha commentato anche il suo gol su assist di Alessandro Bastoni:"So che Basto ha un ottimo piede, ha già fatto cross così belli e quindi sono andato e sono molto contento. Gli offro una cena? Adesso non esageriamo. Gol da terzo a terzo? Siamo difficili da marcare con i movimenti del mister e questa mobilità. Supercoppa? Da domani, ora ci godiamo la vittoria e da domani pensiamo alla Supercoppa. Il gol della Lazio? Abbiamo fatto un errore, non solo noi difensori. Tutta la squadra, qualcuno poteva mettersi davanti alla palla. Io potevo scappare indietro ma pensavo potessero esserci Stefan o Samir. E loro lo stesso. E' un errore di tutta la squadra, potevamo fare meglio ma anche oggi abbiamo fatto vedere il nostro carattere. Confermo il no all'offerta per Basto? Ma sì, io offro volentieri, non solo per l'assist".