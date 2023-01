Skriniar al Psg? Il retroscena: “C’è uno ‘sgarbo’ dell’Inter che non ha dimenticato”

Il contratto per Skriniar è pronto, sarà quello già proposto l’estate scorsa da 9 milioni netti a stagione. Una cifra a cui l’Inter non può arrivare

Ascoltando le parole del tecnico del Psg Galtier , il passaggio di Milan Skriniar in Francia sembra ormai certo: andrebbe capito solo se già a gennaio oppure a fine stagione a parametro zero. Anche Il Giorno conferma come i francesi siano prossima meta dello slovacco, spiegando: "Il contratto per Skriniar è pronto, sarà quello già proposto l’estate scorsa da 9 milioni netti a stagione.

Una cifra a cui l’Inter non può arrivare e che ha ingolosito il giocatore, anche se non è l’unico aspetto messo in conto dallo slovacco. Ci sono anche ragioni tecniche, quando puoi andare a giocare con Messi, Mbappé e Neymar. E c’è quello «sgarbo» di un’estate fa che il centrale non ha dimenticato. È finito sul mercato suo malgrado e sa bene che se fosse arrivata l’offerta giusta per il club sarebbe già ora nella capitale francese".