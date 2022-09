Skriniar: “Non parlo del futuro, c’è tempo. Do sempre il massimo e non cerco scuse”

A Sky Sport, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato così alla vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen: "E' una squadra molto fisica, lo sapevo perché ho qualche compagno in nazionale: giocano palla lunga e hanno attaccanti che saltano di testa. Dobbiamo stare attenti, non prendere ripartenze e giocare il nostro calcio: nelle ultime partite non è andata molto bene, dobbiamo riprendere. Contro il Torino non è mai facile, non ti fa giocare bene perché gioca uno contro uno a tutto campo: siamo felici per aver vinto, spero ci dia qualcosa in più per domani che è importante. Quest'anno abbiamo il girone sicuramente più difficile dell'anno scorso: abbiamo perso la prima, vogliamo vincere domani e giocarcela con il Barcellona. Però pensiamo a domani, dobbiamo assolutamente vincerla per essere competitivi nel girone e vogliamo esserlo.