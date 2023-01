Skriniar, lo strappo ha lasciato ferite profonde. In tanti gli rimproverano una cosa

Milan Skriniar sa che il Psg sta meditando se fare un’offerta per lui già a gennaio e, intanto, stasera scenderà in campo nella sfida contro l'Empoli. "Tutto uguale in apparenza, nell’illusione che attorno allo slovacco il mondo sia rimasto uguale. In realtà, gli ultimi eventi hanno modificato il quadro", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Lo strappo consumato con la famiglia interista ha lasciato ferite profonde. Se è comprensibile e umana la decisione di inseguire i milioni arabi e di ambire a traguardi più alti, in tanti gli rimproverano l’assenza di parole chiare nell’ultimo periodo. Anzi, sui social si fa a gara per ripescare le vecchie dichiarazioni d’amore per il nerazzurro. Solo a inizio giugno scorso Milan faceva professione di fede, diceva di voler essere per l’Inter ciò che il connazionale Hamsik fu per il Napoli. E tornano in mente anche quelle piccole speranze sul rinnovo che aveva lasciato cadere come molliche di pane negli ultimi mesi: «I tifosi mi conoscono...», ammiccava a settembre, quando gli si chiedeva delle possibilità di allungare il contratto. È andata diversamente e la rotta per Parigi è ormai tracciata".