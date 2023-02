Inter, non solo Skriniar: via un’altra colonna. In vetrina anche un big del centrocampo

Il difensore è ormai noto: lascerà l'Inter a fine stagione e si unirà al Psg. Ma potrebbe non essere l'unico big a partire in estate

Andrea Della Sala

In estate l'Inter vivrà una profonda rivoluzione. Se Skriniar ha già scelto la sua futura destinazione, il difensore potrebbe non essere l'unico big in partenza.

"Due colonne della prima Inter di Inzaghi, che il titolo ha accarezzato, prima di vederlo sfuggire all’ultimo bacio. Milan Skriniar e Marcelo Brozovic domani giocheranno assieme dall’inizio contro l’Udinese, a cinque mesi dall’ultima volta: destino beffardo, era proprio l’andata di questa partita, un’infausta trasferta friulana. Sarà come riattaccare la colonna vertebrale di una squadra vincente, ma è solo una beata illusione. In viale della Liberazione sanno che quei due divideranno il campo ancora per poco. E non solo perché lo slovacco ha già prenotato il jet dell’emiro che lo porterà a Parigi a fine stagione, ma anche perché il club di Zhang pensa di privarsi pure del croato", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Certi comportamenti prima e dopo il Mondiale e, soprattutto, il modo altalenante in cui Brozo ha gestito il recupero dall’infortunio, non sono andati giù alla società, che sarebbe ben lieta di ascoltare offerte. Insomma, anche a centrocampo sarà esposta la mercanzia: da un primo giro tra le segreterie europee, è emerso che, nonostante i 30 anni, il regista croato ha diversi ammiratori importanti. È assai probabile, quindi, che l’Inter 2023-24 sia priva dei due vecchi mostri sacri, ma il problema è sempre lo stesso nella stanza dei bottoni: ci sono pochi euro per il mercato", aggiunge il quotidiano.