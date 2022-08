Sky – Acerbi, no di Zhang: non vuole altri acquisti, mercato Inter può finire così

Arrivano forti conferme sulla notizia data da Fcinter1908: Francesco Acerbi si è improvvisamente allontanato dal passaggio in nerazzurro, quando sembrava pronto per le visite mediche. E' arrivato, però, il no di Steven Zhang all'affare.

Conferma Gianluca Di Marzio: "Ciò che sta frenando la chiusura dell'operazione è il punto di vista del presidente Steven Zhang, non convinto né dal giocatore né di effettuare un'ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore (che comporterebbe un aumento del monte ingaggi). In queste ore si capirà se la visione del presidente dell'Inter è definitiva o se la dirigenza e l'allenatore riusciranno a convincerlo a dare il via libera finale, ma al momento i margini per un suo cambio idea non sembrano molti.