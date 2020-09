Sky – Inter, altro indizio per Vecino al Napoli: abbiamo saputo che…

Matias Vecino è un pupillo di Rino Gattuso. Stavolta, la trattativa per l’uruguaiano al Napoli potrebbe davvero andare in porto. L’Inter è disposta a cedere il giocatore e si sta trattando sulla cifra del diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a certe condizioni. Il Napoli lo vorrebbe poco sopra i 10 mln, l’Inter poco sotto i 20.

Intanto, secondo Sky Sport, arrivano altri indizi che fanno pensare ad un futuro partenopeo per Vecino. “Abbiamo saputo che il giocatore ha già chiesto informazioni sulla casa da prendere a Napoli in caso di trasferimento. Una richiesta solo a titolo informativo ma fa capire come il sì del giocatore già ci sia”, fanno sapere dall’emittente.