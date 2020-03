Sky – Coronavirus, Lega: documento in 6 punti per i club. Verrà inoltrato alla FIGC

Questa mattina c’è stata una riunione informale della Lega di Serie A in conference call, in cui i club del massimo campionato italiano hanno prospettato alcuni punti adatti ad aiutare tutto il movimento nel caso in cui lo stop dovuto all’emergenza coronavirus dovesse prolungarsi. Al termine dell’Assemblea, come riportato da Sky Sport, è stato stilato un documento che verrà poi girato al numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, nel corso della conference call che avrà luogo alle 18 in presenza anche della Lega di B e Lega Pro. Ecco i sei punti del documento:

1 – Costo del lavoro: inserimento di alcune normative che alleggeriscano il costo del lavoro qualora il campionato non dovesse ripartire o dovesse fermarsi del tutto;

2 – Norme speciali, come per esempio sugli ammortamenti

3 – Creazione dei fondi di garanzia, per favorire la liquidità dei club;

4 – Nuove fonti di finanziamento (nuove percentuali sulle scommesse, gioco all’interno della Lega)

5 – Infrastrutture (agevolazione per la costruzione di nuovi stadi)

6) – Diritti tv

