Sky – Juve non confermerà offerta 8+2 a Dybala. Se lui non cede, lo lasciano andare

Sky Sport fa il punto sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: alle cifre pattuite in autunno, l'affare non si chiuderà

Tiene banco in casa Juventus il futuro di Paulo Dybala. Il centravanti argentino è infatti in scadenza il prossimo giugno, ma la trattativa per il rinnovo è bloccata e non verrà chiusa alle cifre pattuite inizialmente. E' quanto riporta Sky Sport, che aggiorna sulla situazione, spiegando cosa ne sarà dell'argentino, accostato con forza anche all'Inter: "Il compito di Arrivabene è complicato, la Juventus ha un monte ingaggi che non può più sostenere. Bisogna tagliare da quel punto di vista. Dybala pensa: "De Ligt guadagna 12 milioni all'anno, perché io devo guadagnare meno?".