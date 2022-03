Sky – Inter, Brozovic punta la Fiorentina. Oggi Vidal assente: ecco perché

Le ultime da Appiano Gentile da Sky Sport: per il croato rientro in gruppo graduale nei prossimi giorni per giocare con la Fiorentina

Marco Astori

E' cominciato oggi il lavoro dell'Inter in vista della delicatissima sfida di campionato di sabato sera contro la Fiorentina a San Siro. Queste le ultime da Appiano Gentile riportate dall'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi su Twitter: "Vidal oggi assente, per un leggero stato influenzale. De Vrij e Brozovic solo terapie e lavoro personalizzato (per il croato rientro in gruppo graduale nei prossimi giorni per giocare con la Fiorentina)".