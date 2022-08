Sky – Inter, è caccia al difensore centrale: i nerazzurri valutano due alternative

L'aggiornamento sul tassello che manca ai nerazzurri in difesa per completare la rosa

Dagli studi di Sky Sport arriva un aggiornamento sul mercato dell'Inter. Nella rosa nerazzurra manca ancora un tassello per completare il mosaico, come spiega Luca Marchetti. Questo il punto: "L'Inter deve prendere un difensore perché è andato via Ranocchia. Lo stanno cercando, ma visto che alcuni difensori dell'Inter sanno giocare da centrali, da Darmian a Dimarco, un'ipotesi potrebbe essere quella di prendere un esterno sinistro in più al posto di un centrale".