Sky – Inter, Inzaghi in 48 ore. Hakimi ceduto: ecco quando. Via agli arrivi con…

L'Inter ripartirà da Simone Inzaghi e da Romelu Lukaku. Il centravanti belga è considerato assolutamente incedibile dalla società nerazzurra

"Inzaghi, che sarà annunciato ufficialmente nelle prossime 48 ore, considera la rosa dell’Inter un organico forte e competitivo anche senza Hakimi che sarà venduto appena il Psg alzerà l’offerta da 60 milioni. Il suo sacrificio, insieme alla cessione di Joao Mario allo Sporting Lisbona, permetterà all’Inter di chiudere giugno in modo sereno e di preparare anche il mercato in entrata dove si lavorerà sulle due fasce. Sperando poi di non dover ascoltare altre proposte indecenti", riferisce oggi Sky Sport.