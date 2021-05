ANSA – Inter, in arrivo offerta per Lukaku: risposta senza repliche. Napoli vuole Vecino

Il mercato dell'Inter ruota sempre intorno ai nomi dei big. Non c'è solo Hakimi a far sognare le big d'Europa

"La Roma, che ha chiesto Gollini all'Atalanta, ha ricevuto conferma dal Psg che Florenzi non verrà riscattato, il giocatore torna quindi a Trigoria, da dove però potrebbe presto ripartire destinazione Inter: Simone Inzaghi lo vuole per sostituire Hakimi, che andrà proprio al Psg per una cifra che la società campione d'Italia non potrà rifiutare. L'Inter potrebbe ricevere nelle prossime ore anche una proposta del Chelsea per Lukaku, ma ai neocampioni d'Europa verrà risposto che il belga non è in vendita", scrive oggi l'agenzia di stampa Ansa.