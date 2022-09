Sky – Inter, anche Steven Zhang ad Appiano a cena con la squadra

Il presidente dell'Inter, riporta Sky Sport, si è fermato ad Appiano Gentile per cenare con la squadra

Un impegno importante quello di domani per l'Inter, chiamata a rialzarsi dopo il deludente inizio di campionato e la sconfitta prima della pausa contro l'Udinese. E per dimostrare la sua vicinanza, Steven Zhang, presidente nerazzurro, si è fermato ad Appiano Gentile per cenare con il gruppo: a riportarlo è l'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi.