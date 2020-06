Sky – “Pjanic per Arthur, lo scambio si riapre: super valutazioni”. Barca, soldi per Lautaro?

Lo scambio tra Barcellona e Juventus, che prevede il passaggio di Pjanic in Catalogna e di Arthur in bianconero, si è riaperto. Lo sostiene Sky Sport.

“A livello di ingaggio la Juve offre al brasiliano una cifra importante: 5 milioni circa a stagione, due volte e mezzo quello che prende attualmente al Barcellona”, sottolinea Gianluca Di Marzio.

“Se l’operazione andrà in porto, si dovrà comunque chiudere entro il 30 giugno per motivi di bilanci, altrimenti salterà. Se la trattativa procederà bene, tra i due club dovrà essere trovata un’intesa definitiva che ancora non c’è nelle cifre: al momento Pjanic è valutato 70 milioni mentre Arthur 80, con un differenziale di circa 10 a favore del Barcellona che richiede più soldi, sia perché Arthur è più giovane del bosniaco, ma anche perché il centrocampista bianconero guadagna di più del suo collega”, aggiunge ancora Di Marzio.

Il Barcellona, con una ricca plusvalenza su Arthur e un conguaglio a suo favore, potrebbe aumentare il tesoretto a disposizione per tentare l’assalto a Lautaro.