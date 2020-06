MD – Lautaro, l’Inter procede su due vie parallele. Un segnale arriva da voci inglesi

Lautaro Martinez è sotto gli occhi dei media spagnoli, ma non solo. Alcune voci arrivate nelle scorse ore da Manchester ipotizzano che, qualora il Barça riuscisse a prendere l’argentino, l’Inter potrebbe andare su Gabriel Jesus. Queste voci le ha riprese anche il Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo spinge sull’acceleratore da mesi, viene dati quasi per scontato il passaggio dell’attaccante nerazzurro alla corte di Setien. Sentite le voci che arrivano dall’Inghilterra sul brasiliano come alternativa all’ex Racing, il giornale spagnolo sottolinea:

“Nella stagione in corso con City, il 23enne brasiliano ha segnato 18 gol in 40 partite. Sono cifre simili a quelle fatte registrare da Lautaro Martínez con la maglia nerazzurra, 16 reti in 32 partite. Inoltre, a causa della mobilità e dell’età – il Toro ha 22 anni, uno in meno di Gabriel Jesus – il suo profilo sarebbe più paragonabile ad altri candidati presi in considerazione per sostituirlo. L’Inter mantiene aperti e paralleli i canali della trattativa. Avere un eventuale sostituto è un fattore chiave prima di completare qualsiasi operazione. Per questo il club nerazzurro sta lavorando all’ombra per chiudere un accordo con il Barça per Lautaro, qualora fallisse l’ultimo tentativo di convincerlo a rinnovare“.

(Fonte: Mundo Deportivo)