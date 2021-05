Sky – Superlega, UEFA multa tutti i 12 club: Inter e Milan trattano, Juve rischia

La notizia di ESPN in merito alle sanzioni da parte dell'UEFA ai club fondatori della Superlega è stata confermata anche da Sky Sport

La notizia di ESPN in merito alle probabili e pesanti sanzioni da parte dell'UEFA ai club fondatori della Superlega è stata confermata anche da Sky Sport. Secondo quanto riferisce Alessandro Alciato, tutte e 12 le squadre facenti parte all'inizio del progetto riceveranno una sanzione pecuniaria, che sarà ridotta per i club che trattano con l'UEFA e confermano la volontà di non aderire al progetto. È questo il caso di Inter e Milan che appunto stanno discutendo con l'UEFA in questi giorni.