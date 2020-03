Sky – Inter, giocatori predisposti al taglio degli stipendi. Trattativa dipenderà da scenari

L’Ansa ha parlato della disponibilità dei giocatori dell’Inter a venire incontro alla società con il taglio degli stipendi. In seguito ad una riunione a distanza tra società, Conte e Handanovic, in rappresentanza dei giocatori, è emersa la piena disponibilità di tutte le parti di dire sì ad un eventuale piano di taglio degli stipendi. A Skysport spiegano: “Da quello che ci risulta, c’è da segnalare la predisposizione dei giocatori di andare incontro alle esigenze della società. C’è un sì ad un eventuale riduzione degli ingaggi. Non è ancora il momento delle trattative o dei dialoghi serrati che arriveranno più avanti, quando ci saranno più certezze su un’eventuale ripresa del campionato. Quando ci sarà più certezza sullo scenario tutto verrà definito in maniera più pratica e concreta. Ma la predisposizione dei giocatori ad andare incontro alle esigenze della società c’è”.

(Fonte: SS24)