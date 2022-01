Sky UK: “Eriksen-Brentford, è fatta: per l’ex Inter sarà contratto di sei mesi”

Christian Eriksen firmerà per il Brentford con un contratto di sei mesi e tornerà dopo due anni in Premier League

Christian Eriksen tornerà ufficialmente in campo e lo farà in Premier League. Perché, secondo quanto riporta Sky Sports UK, il centrocampista ex Inter è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Brentford per i prossimi sei mesi. Il danese tornerà dunque in campo dopo il tragico fatto del 12 giugno 2021: in Italia non avrebbe più potuto giocare a causa delle regole che non permettono di scendere in campo con il defibrillatore cardiaco impiantato.