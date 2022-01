Eriksen, per il Brentford è una priorità. Si lavora all’accordo: prpposto…

L'ex giocatore nerazzurro potrebbe tornare a giocare in Premier League: il club inglese lo aspetta

Christian Eriksen vuole tornare a giocare e si sta allenando con l'Ajax per questo. L'ex centrocampista dell'Inter è finito nel mirino del Brentford che gli consentirebbe di tornare a giocare in Premier League. Il club inglese sta lavorando per completare l'accordo con il danese prima possibile, spiega Fabrizio Romano su Twitter. Saranno necessari esami medici importanti ma il giocatore è una priorità per la società.