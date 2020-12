SM – Inter, si rinfoltisce la colonia argentina? Lautaro potrebbe accogliere due connazionali

Potrebbe rinfoltirsi la colonia di argentini in casa Inter. Due gli obiettivi di mercato che rientrano in questo parametro in viale della Liberazione e potrebbero essere accolti da Lautaro Martinez. Se ne parla nel tg di Sport Mediaset: “Il Toro rappresenta una certezza. Il Toro sta bene in nerazzurro e l’ambiente è ideale per crescere, mentre la tentazione Barcellona è sempre più lontana. 6 gol in campionato, 1 in Champions e un Lukaku ‘partner in crime’ ideale al suo fianco. Presto potrebbe arrivare in nerazzurro il suo connazionale Paredes a dare nuova linfa alla squadra di Conte, trovando lo spazio che Eriksen non è mai riuscito a conquistare. Più difficile al momento arrivare ad un altro argentino, Rodrigo De Paul. L’Inter offre un prestito di 18 mesi senza obbligo di riscatto, ma l’Udinese chiede circa 35 milioni di euro e non sembra esserci grosso margine”.