SM – Cristiano Ronaldo sul mercato: l’Inter al momento non intende valutarlo

E' vera e propria rottura tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo. Il club inglese ha infatti deciso di procedere per vie legali dopo l'intervista del portoghese che ha fatto il giro del mondo. Ma quale futuro attende ora CR7? Questo il punto da Mediaset: "I bookmakers quotano le squadre italiane, Roma e Napoli su tutte: da quello che ci risulta, non ci dovrebbe essere un nuovo abboccamento con gli azzurri. L'Inter sta monitorando la situazione attaccanti, ma al momento non intende entrare in quest'ottica. Ci sono dunque Chelsea o Arsenal nel suo futuro".