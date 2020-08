Mercato Inter, in UK: “Smalling, ecco la cifra precisa che vuole lo United per cedere”

Roma e Inter sono sulle sue tracce ma il Manchester United non intende fare sconti per Chris Smalling. Secondo quanto riferisce il tabloid The Sun, il club inglese avrebbe fissato in 22 milioni di euro il prezzo per lasciare andare il 30enne centrale inglese che in questa stagione ha fatto molto bene in prestito nel club giallorosso. La Roma per il momento è arrivata ad offrire poco più di 16 milioni di euro, proposta però rifiutata dai Red Devils.

L’Inter, invece, ancora non si è mossa ufficialmente. Tutto è legato, ovviamente, all’eventuale addio di Milan Skriniar. A Smalling restano due anni di contratto a 143.000 euro a settimana all’Old Trafford.