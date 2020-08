Mercato, Smalling all’Inter? Corsera: “Lui ha una volontà chiara e l’ha detta allo United”

La Roma non è riuscita a trovare un accordo con il Manchester United per trattenere Chris Smalling, ma presto tornerà alla carica. L’Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, starebbe provando a portare a Milano il centrale inglese, ma, riporta il Corriere di Roma, la volontà del giocatore è chiara: “La volontà della società giallorossa è di riportarlo a Trigoria, magari cercando di spuntare un prezzo migliore rispetto ai 20 milioni chiesti dai «Red Devils» prima dell’Europa League.

I rapporti con gli intermediari che hanno portato avanti la trattativa non si sono mai interrotti, ma ora i dirigenti giallorossi ancora in carica, il Ceo Guido Fienga in primis visto che è lui ad avere la delega per il mercato, devono provare ad affrettare i tempi se vogliono restituire a Paulo Fonseca il suo difensore migliore. La volontà di Smalling è chiara, e l’ha fatta presente anche allo United“.