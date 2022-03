Sneijder: “Qui sono a casa, oggi c’è una squadra vera. Tifosi dell’Inter i migliori del mondo”

Tra i premiati e tra le new entry nella Hall of Fame dell'Inter, anche il grande Wesley Sneijder: ecco le sue parole

Tra i premiati e tra le new entry nella Hall of Fame dell'Inter, anche il grande Wesley Sneijder. Che, prima di ricevere il trofeo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole prima del fischio d'inizio di Inter-Salernitana:

"Sono tornato dopo 8 anni ed è stato bello, perché ho rivisto tante persone dopo tanto tempo. Sono contento di essere qui e ancor di più per il premio. Avevamo una squadra, perché non si può vincere solo con le individualità. Mourinho mi chiamava tante volte, mi diceva che c'era una squadra ma che mancava un numero 10. Ho sentito la fiducia fin dall'inizio, e ho sentito subito che ero in una vera squadra. E questo ha fatto la differenza. Oggi l'Inter è una squadra. Calhanoglu sta facendo bene, fa giocare bene gli altri. C'è la giusta mentalità. E' arrivato lo scudetto l'anno scorso, i nerazzurri possono ripetersi. Dumfries anche sta facendo bene, era un giocatore che mancava. Messaggio ai tifosi dell'Inter? Mi sento sempre a casa qui, sono i tifosi migliori del mondo".