Inter, il vero sogno di Conte sul mercato: “L’aveva chiesto al club senza dubbi”

Calciomercato.com racconta la richiesta da sogno della scorsa estate di Antonio Conte all'Inter per rinforzare il centrocampo

Era uno e soltanto uno il nome top nella testa di Antonio Conte la scorsa estate per trasformare la sua Inter in una macchina perfetta: quello di N'Golo Kanté. Ma, nonostante il francese non fosse al centro del progetto di Frank Lampard, il tecnico del Chelsea in quel momento, i Blues hanno sempre chiesto una cifra esorbitante per il calciatore. Spiega Calciomercato.com: "N’Golo ha lasciato un ricordo tangibile a ogni allenatore con il quale ha lavorato. Ma con Conte c’è stato un rapporto di stima reciproca ancora più forte.