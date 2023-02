Sole 24 Ore: “Inter ceduta ad un fondo americano? In realtà sembra che…”

Nella sua edizione odierna, il Sole 24 Ore, noto quotidiano economista, ha raccontato lo scenario attuale nel calcio mondiale a livello di proprietà, soffermandosi anche poi sul caso dell'Inter . Carlo Festa, nel suo articolo, ha aggiornato così sul futuro societario nerazzurro : "Il Public Investment Fund (Pif) per ora è proprietario del Newcastle, comprato per 300 milioni di sterline e a lungo si è vociferato di un interesse, mai confermato, per l’Inter. Ora Pif punta a realizzare una strategia di sportwashing, distogliendo lo sguardo dalla situazione dei diritti umani nel Paese.

Non è un caso che sia interessato anche al circuito di Formula 1. Ora potrebbe battere in ritirata una delle ultime proprietà cinesi, quella degli Zhang sull’Inter. In questi giorni hanno ripreso a circolare indiscrezioni su una possibile vendita dei nerazzurri a un fondo Usa. In realtà, le discussioni sembrano preliminari e sarebbero limitate a contatti fra le parti. Al lavoro sono gli advisor Goldman Sachs e Raine. Il prezzo base, sotto il quale Zhang non è disposto a scendere, è 1,2 miliardi", si legge.