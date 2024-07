Cambi di proprietà, conti da risanare, la ricerca costante dell'equilibrio economico. È la strada che hanno percorso e stanno percorrendo Inter e Milan da dieci anni a questa parte. Da Massimo Moratti e Silvio Berlusconi, per poi culminare tra pegni escussi e finanziamenti non onorati nella consegna del controllo ai grandi fondi internazionali. "Nel giro di dieci anni il Milan di Silvio Berlusconi e l’Inter di Massimo Moratti sono così finite nel portafoglio dei fondi Elliot/Red Bird e Oaktree dopo il tentativo dei vari Thohir, Zhang e Mr. Li di ripagare i debiti per l’acquisto delle società. Ma come stanno il Milan e l’Inter di oggi rispetto ai tempi delle gestioni “famigliari”?