Solskjaer, frecciata a Lukaku per difendere Pogba? “Certi giocatori che non sono più qui…”

Il rapporto tra Ole Gunnar Solskjaer ed attuali ed ex giocatori del Manchester United non è stato sempre idilliaco, giusto per usare un eufemismo.

Romelu Lukaku, un anno fa, decise anche di allenarsi a parte nel periodo in cui l’Inter lo stava trattando, ricevendo anche delle critiche pubblicamente proprio dall’allenatore norvegese che, al Telegraph, ha voluto difendere Pogba, ponendo a confronto ex giocatori non più presenti allo United:

“È molto concentrato sul dare il proprio contributo quando è qui. Ha fame e voglia di giocare. Vuole allenarsi e si allena. Ci sono stati altri giocatori che si sono rifiutati di allenarsi e si sono rifiutati di giocare – non sono più qui ovviamente – ma Paul non l’ha fatto neanche una volta. Si concentra solo sulle partite quando ne ha la possibilità. Questa è la cosa buona di Paul. Ha la qualità e la voglia di fare bene quando c’è o entra, come ha fatto contro il Lipsia. Ha avuto un impatto positivo. La risposta breve è che fa parte della squadra a disposizione per il City”.