Hoeness: “Sommer? Potrebbe andare se volesse. Parleremo apertamente”

«Stiamo discutendo tutte le sfaccettature del problema e cercando di affrontarlo. Quello che non ci è permesso fare è mettere pressione su Manuel dicendo che deve essere tra i pali alla prima giornata. Se ora dovessimo comprare un portiere costoso, non andrebbe bene neanche questo». Come vi abbiamo raccontato, sono arrivate oggi le parole di Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, sulla questione portieri al club tedesco. Lo stesso dirigente ha parlato nello specifico anche di Sommer, il portiere che dovrebbe arrivare all'Inter per sostituire Onana, ormai partito per Manchester.