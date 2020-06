Parma-Inter, la Gazzetta dello Sport sorprende tutti con la pagella di Lautaro Martinez

Come ha giocato Lautaro Martinez contro il Parma? Per molti, la prestazione del Toro è stata insufficiente. La pensa diversamente la Gazzetta dello Sport, che giudica da 6 la gara di Lautaro, impreziosita dall’assist per il pareggio di De Vrij.

“Subito un’occasione, poi davanti al gigante Dermaku e a Laurini si fa dura. Ma è bravissimo di testa nel dare l’assist a De Vrij”, commenta la Rosea. Lautaro, per la Gazzetta, ha giocato meglio del compagno di reparto Lukaku, bocciato con un 5,5.