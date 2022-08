FCIN1908 / Inter, sorteggi Champions: squadra in volo per Roma, in serata le parole di Inzaghi

Alle 18 di oggi, verranno sorteggiati i gironi della nuova edizione della Champions League. Il gruppo Inter, impegnato domani sera all'Olimpico contro la Lazio nel primo scontro diretto della stagione, non seguirà in diretta l'estrazione, ma conoscerà il risultato una volta arrivato nella capitale. Come appreso da FCInter1908.it, in serata, attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro, è atteso il commento ufficiale di Simone Inzaghi, che poco fa ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro la squadra di Sarri.