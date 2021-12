Sorteggio ottavi Champions League 2021/2022: data, ora e dove vederlo

L'Inter conoscerà il proprio destino in Champions League nella giornata di lunedi 13 dicembre quando a Nyon ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale

Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, nel quartier generale della Uefa a Nyon, lunedì 13 dicembre alle 12. Sul sito dell'UEFA è possibile assistere al sorteggio degli ottavi di Champions League 2021/22 in streaming, collegandosi allo stesso tramite pc, tablet o cellulare. L'alternativa è seguire il sorteggio in diretta tv con Sky Sport, canale 203, o in chiaro su Canale 20.