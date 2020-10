Spadafora: “Non so se campionato finirà, Lega pensi a piano B. Ronaldo ha violato protocollo”

“Non so se il campionato potra’ arrivare sino in fondo, non abbiamo alcuna certezza quest’anno, e di questo deve essere consapevole anche la Lega, che deve pensare a un piano B e C”. Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, a ‘L’Aria che tira’, su La7, in merito alla Serie A e ai contagi di Covid-19 nelle squadre. “Una bolla per i giocatori? Ho difeso la linea del protocollo, che funziona se rispettato. E che prevede la bolla. Quando pero’ una società o un calciatore non la rispettano…”.

“Questi grandi campioni si sentono un po’ al di sopra di tutto”. Per il ministro, Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo quando ha lasciato Torino per rispondere alla convocazione della Nazionale. “Quando ha lasciato il paese per andare in nazionale ha violato il protocollo, è stato aperto un fascicolo presso la procura della Repubblica. Si aprirà anche un fascicolo sportivo”, dice Spadafora.

“Inviterei ogni presidente a guardare all’interno delle proprie società e a dare l’esempio”.