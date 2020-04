Spadafora risponde a Piccinini: “Mai chiesto il rischio zero per la ripresa. Ho solo chiesto che…”

“Io non cerco il rischio zero perché purtroppo il rischio zero non lo possiamo cercare neanche come Italia, non solo come mondo dello sport. Io ho semplicemente chiesto che il Comitato Tecnico Scientifico si esprimesse sul protocollo della Figc, e che quel protocollo proposto fosse quantomeno attuabile. Per esempio: siamo così sicuri che la quantità di tamponi che viene richiesta, e che si dice di poter fare per tutti i calciatori continuamente, sia davvero possibile farlo? Alcuni componenti del Comitato c’hanno detto che hanno problemi persino loro a farli tutti i tamponi, vediamo se questo protocollo è applicabile a tutti. E poi è applicabile solo alla Serie A o è applicabile anche a leghe che non hanno le stesse risorse?”.

Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha risposto al giornalista Sandro Piccinini sul tema “rischio zero” per la ripresa del campionato di calcio.

(Fonte: Omnibus, La7)