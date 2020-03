Spadafora: “Serie A ferma in ritardo? Solo per una questione economica”

«L’unica che non l’ha presa in autonomia era la Lega Calcio, e possiamo dirlo con un flash: la Lega Calcio non ha preso questa decisione in autonomia solo per una questione economica, perché oggi con il DPCM Lega Calcio e Sky non litigano su chi deve restituire i soldi a chi, perché c’è un DPCM del Governo . Altre Federazioni hanno fatto in autonomia senza aspettare il DPCM perché non c’è quel giro di soldi e di affari che c’è nel mondo del calcio».