Domani gli azzurri affronteranno la Francia in Nations League. Chiare le scelte di Luciano Spalletti

Dopo il deludente Europeo, l'Italia di Luciano Spalletti è pronta a ripartire. In vista delle gare di Nations League contro Francia e Israele, il c.t. è pronto a varare il 3-5-2. Le scelte di Spalletti sembrano indirizzate, la formazione ieri pomeriggio a Coverciano ha cominciato a prendere forma. "Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori davanti a Donnarumma. Cambiaso e Dimarco sulle fasce. Frattesi, Ricci e Tonali nel cuore del centrocampo. Raspadori in appoggio a Retegui. Restano alcuni teorici dubbi legati alla difesa e alla cabina di regia", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Il commissario tecnico ha insistito a lungo sugli stessi undici. Gatti, come due giorni fa, si è alternato a Di Lorenzo e Fagioli in corsa ha preso il posto di Ricci. Anche Buongiorno si è alternato nel reparto arretrato, ma sembra scontato ritenere si tratti di una semplice cautela. Bastoni (uscito con un affaticamento muscolare da Inter-Atalanta) si è allenato bene e senza difficoltà anche ieri: salvo imprevisti, giocherà titolare e poi lascerà il suo posto a Budapest al centrale del Napoli in una logica alternanza".