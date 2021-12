Inzaghi cambia ancora: con lo Spezia fuori Dzeko. Attacco tutto argentino per l’Inter

Il tecnico dell'Inter, in vista dei prossimi impegni con Roma e Real Madrid, lascerà a riposo il bosniaco: Lautaro e Correa dal 1'

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria con il Venezia e in vista della sfida dell'Olimpico con la Roma, Inzaghi cambierà qualcosa stasera nella sua Inter. Il tecnico dei nerazzurri pensa a qualche cambio di formazione per la sfida di San Siro contro lo Spezia. In particolare in attacco.

"Con la formula Napoli per andare a prendere il Napoli. E per gestire le forze al meglio. Simone Inzaghi, il teorico del turnover, è passato alla pratica. La rotazione è diventata legge, a maggior ragione lì davanti. Tutti gli indizi vanno nella stessa direzione: per la quarta partita consecutiva, dalla sosta in poi, l’Inter cambia la coppia offensiva. Lautaro vicino a Correa, Inzaghi se la gioca così contro lo Spezia. È la coppia che ha sconfitto il Napoli, di fatto lanciando in orbita i nerazzurri, riaprendo i ragionamenti scudetto, aumentando notevolmente la dose di autostima dentro il gruppo", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Lo Spezia oggi, poi Roma e Real Madrid. Impossibile non guardare oltre il naso e pensare a quel che sarà oggi ma anche lungo tutta la settimana. Ecco perché è logico pensare che a Dzeko venga concesso un turno di riposo, in considerazione dei prossimi due impegni. Ma il ragionamento dell’allenatore è a 360 gradi. L’alternanza del duo d’attacco sarà costante lungo tutta la stagione, specie nelle settimane - e saranno tante anche a gennaio, tra Supercoppa e Coppa Italia - in cui gli impegni da fronteggiare sono molteplici. In fondo, va così da quando il Tucu ha superato i problemi fisici, ovvero dal match con l’Udinese in poi. Da quel giorno - era il 31 ottobre - sono passate sette partite e solamente tra Sheriff e derby Inzaghi ha confermato la stessa coppia d’attacco", aggiunge il quotidiano.