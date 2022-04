TS – Spezia-Inter di importanza capitale: lo si è intuito da un dettaglio

Il focus del quotidiano torinese a proposito della vittoria ottenuta in trasferta dai nerazzurri

Che la gara avesse importanza capitale, si era intuito snocciolando le formazioni: nonostante l’imminente derby di Coppa Italia, Simone Inzaghi ha azzerato i propositi di turnover, mandando in campo - eccezion fatta per Stefan De Vrij che ha fatto il tagliando entrando in campo nel finale - tutti i giocatori che, al momento, considera titolari. La scelta ha certificato il sorpasso di Correa su Lautaro Martinez, data la capacità dell’ex laziale di puntare l’uomo e dribblare, caratteristiche che né il Toro, né l’Alexis Sanchez crepuscolare di stanza ad Appiano, possiedono. Però - e qui sta il segnale più importante di svolta - hanno inciso sulla partita i due attaccanti che sono entrati secondo tempo.